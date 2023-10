5 occhi, 9 occhi e 14 occhi: cos'è e come proteggersi

Il tema della privacy sta assumendo sempre più importanza nel corso del tempo. Ad oggi sono stati fatti notevoli passi avanti, ma ancora non basta. Alzi la mano ad esempio chi ha mai sentito parlare di Five Eyes (5 occhi), l'alleanza nata dopo la fine della seconda guerra mondiale per condividere le informazioni segrete per contrastare l'Unione Sovietica. A distanza di quasi un secolo, lo spirito originario si è trasformato di fatto in una sorveglianza globale: 5 occhi, 9 occhi e 14 occhi. Come proteggersi? Con una VPN seria, sicura e veloce, in grado di difendere i tuoi dati sensibili e la tua attività in rete.

Tra i servizi più autorevoli ti segnaliamo NordVPN, che proprio oggi ha lanciato a sorpresa la promozione del Black Friday con sconti fino al 69% e prezzi a partire da 2,99 euro per i piani di due anni.

5 occhi, 9 occhi, 14 occhi: significato e cosa fare per proteggersi

All'inizio l'alleanza Five Eyes era costituita da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. Col passare degli anni si sono aggiunte 4 nazioni, con la costituzione dell'alleanza 9 Eyes (9 occhi): oltre ai primi 5 Paesi, ora collaboravano anche Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Francia.

Il terzo step, che ha visto l'arrivo di Italia, Spagna, Germania, Belgio e Svezia, ha visto allargare l'alleanza 14 Eyes (14 occhi). Da qui la sigla "5 occhi, 9 occhi, 14 occhi".

Uno dei migliori modi per mettere in sicurezza i tuoi dati personali, andando così a rendere inefficace l'alleanza appena descritta, è attivare un servizio VPN, attraverso cui puoi crittografare il traffico Internet e nascondere i tuoi dati.

NordVPN è il punto di riferimento del settore, dal momento che offre una politica no-log conclamata, l'utilizzo fino a 6 dispositivi con un unico abbonamento e la funzionalità Threat Protection, che consente di riconoscere le minacce informatiche prima che causino dei danni.

Approfitta ora della promozione del Black Friday di NordVPN per ottenere uno sconto fino al 69% e attivare uno dei piani di 2 anni a partire da soli 2,99 euro al mese.

