5 Idee tech last minute per i Regali di Natale

Natale è alle porte e ancora non avete completato i regali? Niente paura, in questo articolo andremo a presentare 5 idee per dei regali di Natale tech da acquistare last minute.

Regali di Natale: arriva la svolta tech con queste 5 idee last minute

Tutti i prodotti presenti in questa lista garantiscono l'arrivo della spedizione prima del Natale e sono stati selezionati considerandone la qualità, l'affidabilità e il rapporto qualità prezzo che si viene a creare dopo lo sconto applicato. Bando alle ciance e proseguiamo:

Echo Dot (5ª generazione) : l'amabilissima Alexa è pronta a fare irruzione nelle vostre case. Funge da cassa ma anche da speaker e da compagnia. Potrete chiedere ad Alexa qualsiasi cosa e lei sarà a vostra disposizione. Su Amazon lo sconto applicato è davvero interessante: 63% per un prezzo finale di soli 24€.

Xiaomi Redmi Buds Essential: le cuffie Xiaomi sono piccole e compatte ma allo stesso tempo offrono una qualità audio ed un comfort eccezionali. Lo sconto su questo prodotto attivo è dell'11% e il prezzo totale è molto competitivo: 16,90€.

INIU Power Bank, 20.000mAh: esiste davvero poco di più utile di un powerbank, soprattutto se consideriamo che si tratta di un device da 20.000mAh. Lo sconto applicato è del 30% e il prezzo d'acquisto finale è di soli 29,99€.

Supporto Pad Deadpool: un gadget valido per tutti i gamer ma non solo, infatti questo supporto - grazie al quale poggerete i vostri controller/telefoni nelle affidabili mani di DeadPool - può reggere diversi oggetti. Lo sconto attivo è del 16% e il prezzo è di 24,99€.

Lampada da notte a LED 3D (Star Wars): lascia che alcune immagini e personaggi iconici del mondo di Star Wars illumino la tua stanza. Sconto maxi del 43% e prezzo finale di 16,99€.

Queste erano delle proposte, o meglio, delle idee per dei regali di Natale tech, delle soluzioni last minute interessanti, curiose e... in offerta!

