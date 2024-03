5% di interesse se accrediti lo stipendio su questo conto

Di questi tempi, ogni centesimo conta tanto. Quindi, dovresti trovare il modo giusto per far fruttare i tuoi risparmi. Ecco che entra in gioco SelfyConto, che si distingue per la sua offerta chiara e diretta: accredita lo stipendio e ottieni un 5% di interesse annuo lordo sui tuoi depositi.

Questo tasso di interesse non è solo un numero: rappresenta una crescita tangibile del tuo denaro, superiore a quella offerta dai conti correnti tradizionali.

Apri il conto QUI!

SelfyConto: non solo il 5% di interesse annuo lordo

Il primo anno di gestione del conto SelfyConto è gratuito, e se sei giovane, il vantaggio si estende fino al tuo trentesimo compleanno. La sua flessibilità ti consente di avere sempre a disposizione i tuoi soldi, senza penalità o perdita di interessi maturati.

Ecco perché questo conto corrente rappresenta la scelta intelligente se vuoi ottimizzare le tue finanze. Con il tasso di interesse così elevato e la libertà di accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento, è la soluzione ideale se desideri di più dal tuo conto bancario.

Aprirlo poi è un gioco da ragazzi. La procedura è semplice e veloce, e attivarai il conto in pochi minuti. Puoi scegliere tra la carta di debito o una prepagata MasterCard.

La chiarezza è un altro punto di forza: SelfyConto ti informa in modo trasparente su tutti i costi e le condizioni. Dopo il periodo iniziale senza canone, la quota mensile è di soli 2 euro, che può essere azzerata se attivi prodotti finanziari aggiuntivi offerti dalla banca.

SelfyConto rappresenta quindi un’opzione vantaggiosa se vuoi un rendimento elevato senza rinunciare alla comodità e alla sicurezza. Un 5% di interesse se accrediti lo stipendio è un’occasione da cogliere al volo, specialmente nell’attuale panorama finanziario in cui ogni scelta conta tantissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.