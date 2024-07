5 cose da comprare con i buoni Amazon in regalo con ING

Il conto corrente Arancio Più di ING permette di ottenere buoni Amazon in regalo, oltre a offrire vari vantaggi per i nuovi clienti. Conosciamo le cinque cose indispensabili da comprare con questi buoni per rendere la tua vita più felice, leggera e, perché no, un po' folle!

I 5 acquisti da fare con i buoni Amazon in regalo da ING

Una volta che hai ottenuto i tuoi buoni omaggio da ING, cosa acquistare? Ad esempio, una piastra elettrica per serate di barbecue casalingo con amici. Se il crudo e il cotto sono la tua passione, un sushi maker potrebbe offrirti momenti di puro godimento gastronomico.

Nel carrello non può mancare la tecnologia. L’assistente virtuale Alexa potrebbe trasformare il tuo salotto in un centro di comando alla Star Trek. L'acquisto perfetto è un set di pesi regolabili. Tonificherai i muscoli mentre guardi la tua serie TV preferita su quel tappetino yoga di ultima generazione.

Non trascuriamo la bellezza: prendi un kit di skincare da influenzare perfino le youtuber di estetica più celebri. Crema anti-rughe, sieri miracolosi, e un profumo che fa girare teste come fossi John Travolta in "La Febbre del Sabato Sera".

La creatività deve essere coltivata. Con i tuoi buoni potresti comprare un drone per catturare meravigliose vedute aeree del tuo quartiere. Oppure un set di colori acrilici se l'arte fa vibrare le tue corde più profonde (o semplicemente ti piace sporcarti le mani di vernice).

I buoni Amazon in regalo con ING sono il tocco magico che trasforma un semplice conto corrente in un tesoro di shopping. Con queste cinque categorie, sei pronto a dare un input alla tua routine e comprare gli oggetti che hai sempre voluto.

