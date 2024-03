5 altcoin AI che potrebbero superare Polkadot nel 2024

Acquistare Polkadot (DOT) è uno dei buoni investimenti in criptovalute che tu possa fare oggi con l'impennata dei prezzi in tutto lo spazio delle criptovalute. DOT è cresciuta del 21% nell'ultimo mese e ha un notevole potenziale di crescita a lungo termine grazie al suo protocollo che consente il trasferimento di dati e asset.

Polkadot è una delle criptovalute che fungono da infrastruttura per Web3, un internet decentralizzato di blockchain.

Per quanto impressionante sia stata la crescita di Polkadot nel 2024, non è l'unica criptovaluta incentrata sull'intelligenza artificiale (AI) per la quale si prevede un'impennata esponenziale dei prezzi quest'anno.

5 migliori altcoin AI che sono pronti a superare Polkadot nel 2024

Ti stai chiedendo quale criptovaluta acquistare in questo momento? Ecco cinque altcoin che potrebbero superare Polkadot nel 2024:

1. InQubeta (QUBE)

Gli investitori non sembrano averne mai abbastanza di InQubeta in questi giorni, dato che la sua prevendita ha raccolto oltre 10,5 milioni di dollari in vendite di QUBE. La criptovaluta emergente è stata uno dei migliori progetti DeFi lanciati nel 2023 e ha superato Polkadot negli ultimi 12 mesi. QUBE ha fruttato a coloro che hanno investito durante la fase beta della prevendita un rendimento del 250% sul proprio capitale, mentre gli investitori DOT hanno guadagnato solo il 21%.

InQubeta sfida le vie di investimento tradizionali offrendo un accesso più semplice alle opportunità di investimento nell'intelligenza artificiale. Il progetto di crowdfunding vuole essere un'alternativa alle vie di investimento tradizionali, offrendo agli investitori un'alternativa più accessibile. Molte società di investimento hanno requisiti che impediscono a molti di utilizzare i loro servizi.

Le startup di AI ottengono finanziamenti dagli investitori dell'ecosistema InQubeta sviluppando e vendendo token non fungibili (NFT). I token simboleggiano opportunità di investimento basate su azioni o ricompense. Entrambe le parti si collegano al marketplace di InQubeta dove gli NFT possono essere venduti e acquistati. Si prevede che i prezzi di QUBE cresceranno fino al 10.000% una volta lanciati, fatto che la rende la migliore criptovaluta in cui investire in questo momento.

2. Injective (INJ)

La blockchain di Injective è stata progettata per fornire servizi finanziari decentralizzati. È stata la criptovaluta AI più performante nel 2023, con rendimenti dell'896%. La sua rapida crescita è dovuta alla base di utenti in rapida espansione che si rivolgono all'ampia gamma di servizi finanziari offerti, dagli exchange spot ai protocolli di prestito.

Injective mira a competere con i principali exchange centralizzati e potrebbe crescere fino al 2.000%.

3. Render (RNDR)

Render è un'altra migliore criptovaluta da acquistare in questo momento, dato che i suoi prezzi sono cresciuti dell'83% nell'ultimo mese. La sua rete è un ecosistema di rendering distribuito di unità di elaborazione grafica che consente ai miner di affittare le loro capacità di elaborazione inutilizzate.

I prezzi di Render sono aumentati del 375% nell'ultimo anno e il suo futuro sembra brillante. Secondo alcuni analisti, i suoi prezzi cresceranno fino al 600% nel 2024.

4. Fetch.ai (FET)

Fondata nel 2019, Fetch.ai è una rete decentralizzata di apprendimento automatico alimentata dal suo FET nativo. Il suo obiettivo è quello di rendere la tecnologia AI più accessibile, fornendo una rete a cui chiunque può connettersi e utilizzarla per lanciare bot automatizzati che eseguano vari compiti. Questi bot possono essere utilizzati per eseguire compiti come trovare offerte su oggetti o capitalizzare le differenze di prezzo tra gli exchange di criptovalute.

L'utilità di Fetch.ai la posiziona per una crescita esponenziale quest'anno, man mano che la sua base di utenti si espande. I suoi bot AI possono essere utilizzati per un'ampia gamma di attività come la gestione della rete energetica, la gestione delle reti di trasporto e l'automazione dei servizi di trading DeFi.

5. The Graph (GRT)

The Graph gestisce un protocollo che consente agli utenti di interrogare blockchain come IPFS, POA e la rete Ethereum, alimentando diversi servizi web e applicazioni finanziarie decentralizzate. Chiunque può creare e lanciare API sul suo ecosistema e utilizzarle per recuperare dati da blockchain compatibili.

I prezzi sono saliti del 76% nell'ultimo mese e gli analisti prevedono che questa tendenza continuerà per la maggior parte dell'anno.

Riepilogo

I cinque altcoin della nostra lista rappresentano alcune delle migliori criptovalute in cui investire quest'anno. Le criptovalute AI dovrebbero essere le più performanti nello spazio delle criptovalute grazie alla crescita esponenziale degli investimenti nell'intelligenza artificiale.

