4MLinux 45.0 rilasciato con kernel Linux 6.6 LTS

Zbigniew Konojacki ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di 4MLinux 45.0. Si tratta della nuova versione stabile della sua distribuzione GNU/Linux indipendente che utilizza l'ambiente grafico JWM (Joe's Window Manager). Tale versione arriva più di tre mesi e mezzo dopo 4MLinux 44.0, che era basato sulla serie di kernel Linux 6.1 LTS. 4MLinux 45.0 viene fornito con un nuovo kernel supportato a lungo termine, ovvero Linux 6.6 LTS. Il kernel Linux 6.6.18 è incluso di default nelle immagini ISO, insieme allo stack grafico Mesa 23.3. Altri componenti aggiornati includono l'ultima suite LibreOffice 24.2.1, l'editor di immagini GIMP 2.10.36, i browser Firefox 123.0.1 e Chrome 122.0.6261.128. La distribuzione offre anche il client di posta elettronica Mozilla Thunderbird 115.8.1, il lettore audio Audacious 4.3.1, il lettore VLC 3.0.20 e SMPlayer 23.12.0, l’editor di testi AbiWord 3.0.5, editor di fogli di calcolo Gnumeric 1.12.56, OpenSSL 3 e Wine 9.2.

4MLinux 45.0: tutte le altre novità dell’aggiornamento

4MLinux 45.0 include nuovi driver di stampa e una versione più recente di FFmpeg. Questa offre un supporto migliorato per il ridimensionamento video tramite la libreria zimg. Questa versione include poi una migliore gestione dell'audio stereo attraverso l'uso della libreria di effetti DSP da stereofonico a binaurale libbs2b Bauer in FFmpeg e MPlayer. Infine, sono stati aggiunti il gioco CHAMP Kong, come pacchetto DOSBox, e il browser web Basilisk come estensione scaricabile.

4MServer, l'edizione server di 4MLinux che permette di configurare facilmente un server LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) sul computer, è stato aggiornato anche con il web server Apache 2.4.58, con il database system MariaDB 10.6.16, con il linguaggio di scripting PHP 8.2.16, ma anche con Perl 5.38.2, Python 3.11.6 e 2.7.18 e Ruby 3.2.2. 4MLinux 45.0 è già disponibile per il download dal sito web ufficiale di M4Linux. Come previsto, questa versione è disponibile come immagini ISO live in tre diverse versioni, ovvero Full, Core o Server. Infine, la distribuzione è supporta solo su sistemi a 64 bit.