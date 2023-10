450€ di sconto sul TV LG: qualità TOP ad un PREZZO CLAMOROSO

LG Corporation è una delle più grandi società conglomerate del mondo, con sede in Corea del Sud. Oggi Amazon applica uno sconto davvero incredibile sul TV LG 4K da 50 pollici: 43% di sconto e prezzo finale 599,99€.

Il TV da 50 pollici di LG, dotato di tecnologia Quantum Dot e NanoCell, offre una straordinaria esperienza visiva con colori più ricchi e puri rispetto ai tradizionali TV LED. Questa esclusiva tecnologia di visualizzazione garantisce una qualità delle immagini superiore. Al cuore di questo televisore c'è il processore α7 Gen6 con AI, una potente unità di elaborazione che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente l'immagine e l'audio in base al contenuto visualizzato.

Per gli amanti dei videogiochi, questo TV offre un'esperienza straordinaria con gaming fino a 4K 120FPS e VRR. Dispone di due porte HDMI 2.1 per il gameplay in 4K a 120 frame al secondo. Il design è sottile ed elegante, con soli 29,7 mm di spessore e una nuova base essenziale che ti consente di posizionare comodamente una soundbar sotto lo schermo.

Inoltre, questo TV offre una vasta gamma di piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre app anche per eventi sportivi in diretta. Grazie all'assistente vocale ThinQ AI, puoi comodamente controllare il tuo TV con comandi vocali, cercare contenuti e gestire dispositivi connessi.

Infine, il TV è pronto per il futuro, in quanto integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre. Questo televisore LG è una scelta eccellente per un'esperienza di visione avanzata e coinvolgente.

Amazon oggi applica un maxi sconto di 450€ (43%) sul TV LG 4K da 50 pollici per un prezzo finale di 599,99€.

