450 giga in 5G a 9,99 euro al mese: la super offerta Kena Mobile con minuti illimitati

Il ritorno alla vita di tutti i giorni dopo le ferie estive può coincidere con una grande novità per te sotto il punto di vista dell'abbonamento telefonico. Kena Mobile ha lanciato una nuova tariffa che ti permette di avere ben 450 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 euro al mese. Una proposta che è riservata a te che decidi di passare il tuo numero da Iliad, CoopVoce o da altri operatori virtuali oppure decidi di attivarne uno nuovo.

Il pacchetto ti mette a disposizione dunque ben 450 giga al mese senza alcuna restrizione e con il supporto delle reti 5G nelle aree coperte e con uno smartphone compatibile con velocità che raggiungono fino a 250 Mbps in download e una copertura del 99% della popolazione grazie all'appoggio su rete TIM. Non sono previsti costi iniziali, l'attivazione della SIM è gratuita così come la sua spedizione, anche se avrai la possibilità di attivare il formato eSIM completamente digitale.

L'offerta comprende inoltre minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, ormai un po' in disuso nell'era della messaggistica istantanea basata su internet, ma sempre molto utili.

L'attivazione è immediata e si può completare interamente online: consigliata a studenti, pendolari o lavoratori che sfruttano molto l'hotspot per lavorare in mobilità.

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