44% di SCONTO sulle magnifiche cuffie da Gaming ASUS ROG Delta Core

Vivi al meglio i tuoi giochi con delle cuffie che regalano un audio immersivo e coinvolgente. Ti stai chiedendo quanto possano costare? In realtà oggi molto meno del loro prezzo. Quindi fai l'affare del giorno, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello le ASUS ROG Delta Core a soli 54,99 euro, invece che 99 euro.

Probabilmente ci sei già arrivato, questo è il minimo storico. È chiaro che a questa cifra andranno a ruba e dovrai fare in fretta per non rischiare di perdertele. Grazie al loro design ergonomico e leggero, più il microfono incorporato, potrai avere un'esperienza di gioco così reale che sarà difficile ritornare alla vita di tutti i giorni.

ASUS ROG Delta Core: prezzo a terra per le cuffie da sogno

Queste cuffie da Gaming super performanti sono dotati di driver con tecnologia Audio Signal Diversion che ti permette di percepire ogni suono più nitidamente. Forniscono bassi potenti e alti e medi cristallini. Non ti sfuggirà nemmeno un piccolo suono.

Il microfono integrato ha un braccio staccabile. Opzione molto comoda quando ad esempio se le vuoi usare solo per guardare un film. Il microfono riesce a far risaltare solo la tua voce così che chi ti ascolta la può udire precisa e chiara, senza interferenze o rumori di sottofondo. E poi hanno dei cuscinetti morbidi a forma di D che garantiscono un comfort incredibile per un uso prolungato senza fastidio.

A questa cifra non puoi trovare di meglio. Per cui prima che il prezzo torni alla normalità, vai su Amazon e acquista le tue ASUS ROG Delta Core a soli 54,99 euro, invece che 99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

