400€ di sconto con Carta Oro American Express? Ecco come ottenerli

Una carta di credito valida sa coccolare i propri clienti oltre ad offrire servizi interessanti e vantaggiosi. Sotto questo punto di vista, America Express con la sua Carta Oro non è seconda a nessuno.

Stiamo parlando di un colosso del settore, un'azienda attiva dall'ormai lontano 1850 che ha letteralmente accompagnato le carte di credito durante la loro diffusione in tutto il mondo.

Grazie alla sua ultima promozione, disponibile esclusivamente attraverso la richiesta online, Carta Oro offre 400€ di sconto sugli acquisti effettuati con tale strumento di pagamento.

Spendendo 8.000€ nei primi 12 mesi dall'emissione, è infatti possibile ottenere la suddetta cifra scontata attraverso il bilancio della carta stessa.

Va però ricordato che l'offerta non è infinita: la promozione è infatti valida dal 23 marzo al 3 maggio 2023.

Carta Oro American Express? Un valido strumento per i pagamenti e una pioggia di vantaggi

Carta Oro American Express va oltre al classico strumento di pagamento.

Questa viene proposta senza canone per il primo anno nonché con TAN/TAEG rispettivamente del 14% e del 24,19%.

Con la possibilità di adottare una linea di credito iniziale personalizzato, fino a 15.000€ e la scelta tra pagamento a saldo o a rate, Carta Oro si dimostra ideale per gestire al meglio qualunque tipo di spesa.

A tali comodità, poi, vanno sommati anche i vantaggi esclusivi. Qualche esempio in tal senso?

Si parla di 50€ di sconto sugli acquisti Vivaticket, un'iniziativa ideale per seguire eventi e spettacoli di vario tipo risparmiando. Altri 50€ sono previsti per quanto concerne:

voli aerei

hotel

noleggio auto

presso le attività selezionate da American Express.

Inoltre, la carta offre due ingressi gratuiti ogni anno alle aree Priority Pass, che includono oltre 1.200 VIP Lounge sparsi in tutto il mondo.

Come già detto, Carta Oro è disponibile a canone zero per il primo anno mentre, dal secondo, il suo costo annuale è pari a 20€ al mese: un costo più che contenuto visto i tanti vantaggi offerti.

