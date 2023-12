30 pollici e qualità eccelsa: il monitor curvo di Xiaomi è in SUPER SCONTO

Xiaomi offre una gamma diversificata di monitor che combinano design elegante, prestazioni avanzate e prezzi competitivi. Su eBay, oggi, il Monitor Curvo di Xiaomi è in sconto del 29% per un costo finale di 199,99€.

Qualità top nel monitor curvo di Xiaomi scontato su eBay

Il monitor da gaming curvo di Xiaomi da 30 pollici è davvero speciale utilizza una tecnologia chiamata IPS che rende i colori più vividi e precisi. E non è tutto: ha anche una frequenza di aggiornamento super veloce fino a 200 Hz, quindi quando giochi, tutto sembra incredibilmente fluido. La risoluzione è di 2560 x 1080 pixel, il che significa che vedrai ogni dettaglio nitidamente.

La curvatura del monitor, chiamata 1800R, fa sì che l'immagine sembri avvolgerti, come se fossi davvero nel bel mezzo dell'azione. E i bordi arrotondati non solo rendono le immagini più belle, ma aiutano anche a prevenire l'affaticamento degli occhi. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce che il gioco sia super fluido senza interruzioni. Immagina di giocare senza preoccuparti di problemi come il "tearing"!

Il monitor supporta anche la connessione HDMI 2.1, perfetta per i giochi che richiedono una frequenza di aggiornamento elevata. E se ami i colori vivaci, sarai felice di sapere che copre il 99% della gamma di colori sRGB, mostrando più di 16 milioni di colori brillanti.

Infine, ci sono alcune funzioni pensate per il comfort: il monitor ha una modalità chiamata DC dimming che riduce il fastidioso sfarfallio dello schermo, e c'è anche una modalità Low Blue Light che filtra la luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. In poche parole, questo monitor è progettato per darti un'esperienza di gioco spettacolare e confortevole.

Su eBay è possibile acquistare, oggi, il Monitor Curvo da gaming di casa Xiaomi: scontato del 29% e venduto a 199,99€.

