3 validi motivi per avere una VPN durante la tua prossima vacanza all'estero

Stai per partire per la tua vacanza all'estero dell'estate 2025 e sei indeciso sull'utilità o meno di un servizio come la VPN, dopo le raccomandazioni ricevute dai tuoi amici in tempi non sospetti. Risposta breve: sì, una VPN è utile, ovunque ti trovi, per almeno tre validi motivi.

La connessione Internet offerta dalle strutture non è protetta

Punto numero uno: il Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel e ristoranti è poco sicuro, per usare un eufemismo. Si tratta infatti di un Wi-Fi aperto a tutti, e di conseguenza chi si connette a questo tipo di reti lo fa a proprio rischio e pericolo. Con una VPN si può però risolvere facilmente, dato che maschera l'indirizzo IP e nasconde le attività svolte sul web a cybercriminali e utenti malintenzionati.

Le carte di credito sono in pericolo

Connettersi a una rete Wi-Fi non protetta espone a numerosi rischi, tra cui un furto d'identità o un furto dei dati relativi alla carta di credito, con tutto ciò che questo può comportare. Una VPN risolve facilmente il problema: una volta attiva, come appena spiegato qui sopra, nasconde fin da subito l'attività svolta insieme ai numeri delle carte di credito e ulteriori dati sentibili.

I contenuti streaming sono bloccati

Chiudiamo la tripletta con l'avviso "Questo contenuto non è disponibile al momento nel tuo Paese", uno dei messaggi più letti dai turisti di tutto il mondo, e dovuto alle restrizioni geografiche che impediscono la visione dei conteuti streaming al di fuori del Paese da cui si proviene. L'utilizzo di una VPN sblocca letteralmente la situazione, aiutando gli utenti a simulare una connessione dall'Italia.

ExpressVPN è in offerta

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato figura ExpressVPN, ora in offerta a 4,87 euro per due anni, più 4 mesi extra di servizio in regalo e una eSIM del servizio holiday.com da 5 Giga gratuita. La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.