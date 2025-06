3 titoli Disney+ per combattere la noia sotto l'ombrellone

Va bene andare al mare, va bene fare il bagno, va bene mangiare la classica insalata di riso a pranzo: ma come la mettiamo con le ore trascorse sotto l'ombrellone senza fare nulla? Ecco, per contrastare l'inevitabile noia estiva, uno dei mezzi più potenti a nostra disposizione è il binge watching, vale a dire guardare una serie tv senza interruzioni, episodio dopo episodio.

Una delle piattaforme che si sposa meglio al binge watching è Disney+, forte di un catalogo immenso e con numerose serie di qualità, oltre che film. In questo articolo vi suggeriamo tre titoli, peraltro resi disponibili alla visione relativamente di recente. Per vederli occorre avere una sottoscrizione attiva: scegliendo il piano Standard con pubblicità, con cui si ha accesso all'intero catalogo, bastano 5,99 euro al mese (non ci sono vincoli).

Tucci in Italy

Stanley Tucci, attore candidato all'Oscar e vincitore sia di un Emmy che di un Golden Globe, accompagna il pubblico a esplorare le profonde connessioni tra cibo, storia e cultura in un viaggio tutto italiano. Una docuserie firmata National Geographic imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e delle tradizioni culinarie.

A Complete Unknown

New York, 1961: una città e una data che rivoluziona per sempre il destino della musica americana. Un allora enigmatico diciannovenne del Minnesota approda nel Greenwich Village con in mano la sua chitarra e un talento straordinario: il suo nome è Robert Zimmerman, che di lì a poco sarebbe divenuto per tutti la leggenda vivente Bob Dylan.

The Stolen Girl

Lucia, una bambina di 9 anni, chiede alla madre Elisa di andare a dormire a casa di Josie, la sua nuova migliore amica. È l'inizio di un incubo senza fine per la donna, che vede la sua bambina scomparire nel nulla. Una serie originale Disney+, un intenso thriller dalla stessa producer di Un inganno di troppo.

