3 TIPI DI CAVI in UN SOLO CAVO: la magia di Raviad è ora in OFFERTA!

Che sia per te, o per un amico, c'è sempre bisogno di un cavo di ricarica sia quando si è in casa, sia soprattutto quando si esce. Tuttavia non sempre i cavi sono compatibili con i prodotti di tutti, e il rischio è quello di rimanere senza batteria. La soluzione PERFETTA è quella di questo cavo Raviad ora in offerta, che con un solo cavo riesce ad alimentare ben tre tipi di connettori!

Da oggi infatti puoi trovare in offerta il cavo Raviad 3 in 1 a soli 4,99€ in offerta su Amazon, con uno sconto del 44% che ti farà risparmiare ben 4€ per ogni cavo che deciderai di acquistare.

Mai più problemi di compatibilità!

Ora puoi semplificarti la vita! Questo è un cavo creato per soddisfare i requisiti di ricarica delle diverse interfacce: un cavo ricarica multiplo con porte iP, Micro USB e di tipo C. La cosa più importante è che il cavo supporta fino a un massimo di 3 A, che significa che potrai caricare i tuoi 3 dispositivi più velocemente, tutti contemporaneamente!

Ti ricordiamo che questo cavo è adibito solo alla ricarica e non al passaggio dei dati. Oltre ad essere utile, il cavo 3 in 1 Raviad è anche resistente, con tessuto di rivestimento fatto in Nylon ultra duraturo e prestazioni costanti dopo più di 10.000 test di flessione.

