3 motivi per scegliere un piano di hosting di SiteGround ad aprile 2023

SiteGround è uno dei principali provider del settore dei servizi di hosting, proponendo una gamma davvero ricca di soluzioni a partire da 1,99 euro al mese. Per gli utenti ci sono molteplici soluzioni per poter individuare un buon piano di hosting con SiteGround. Sia chi ha esigenze basilari che, invece, chi ha bisogno di un servizio più completo e articolato potrà trovare in SiteGround un importante punto di riferimento. L'azienda celebra in questo mese i suoi 19 anni di attività presentando una serie di offerte davvero convenienti.

Per scoprire tutti i piani di hosting a disposizione degli utenti è possibile consultare il sito ufficiale di SiteGround:

Perché scegliere SiteGround ad aprile 2023? ecco 3 validi motivi

In questo momento, SiteGround è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un buon piano di hosting. Ci sono almeno 3 validi motivi per affidarsi ai servizi dell'azienda:

il costo ridotto : per gli utenti "base" è possibile attivare un piano di hosting da 1,99 euro al mese mentre per chi ha esigenze più avanzate la spesa resta contenuta, risultando compresa tra 3,99 euro e 5,99 euro al mese, con sconti fino all'84%

: per gli utenti "base" è possibile attivare un piano di hosting da mentre per chi ha esigenze più avanzate la spesa resta contenuta, risultando compresa con sconti fino all'84% tanti servizi gratuiti: tutti i piani di hosting di SiteGround includono diversi servizi gratuiti a cui accedere come il dominio oltre al trasferimento del sito , i backup giornalieri , i database illimitati e molto altro ancora; per i piani più avanzati c'è anche il backup on demand

tutti i piani di hosting di SiteGround includono diversi servizi gratuiti a cui accedere come il oltre al , i , i e molto altro ancora; per i piani più avanzati c'è anche il flessibilità e sostenibilità: l'offerta dell'azienda non spicca solo per convenienza e completezza ma anche per la possibilità la grande flessibilità di scelta messa a disposizione dell'utente che può valutare varie opzioni su cui puntare per scegliere l'offerta giusta ed ha la possibilità di beneficiare di una Garanzia di rimborso di 30 giorni; c'è poi la questione sostenibilità con la possibilità di sfruttare energia rinnovabile bilanciata al 100%

Per scoprire le offerte di SiteGround per un piano di hosting da 1,99 euro al mese è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

