3 motivi per scegliere il cloud storage a vita di pCloud e dire addio agli abbonamenti

pCloud è uno dei principali servizi di cloud storage "a vita": si tratta di un sistema alternativo all'abbonamento che, eliminando i costi ricorrenti (mensili o annuali), consente di accedere ad uno spazio in cloud con un acquisto una tantum. Il meccanismo è semplice: si sceglie lo spazio di cui si ha bisogno (ad esempio 500 GB) e si effettua l'acquisto con un pagamento iniziale. A questo punto, lo spazio cloud resterà a disposizione dell'utente a tempo indeterminato, senza alcun canone mensile o annuale. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile acquistare spazio aggiuntivo per ampliare il proprio cloud.

Con pCloud è possibile accedere a soluzioni da 500 GB, 2 TB e 10 TB con una spesa a partire da 199 euro (pagabili in 3 rate con PayPal). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di pCloud dal link qui di sotto:

3 motivi per scegliere il cloud a vita di pCloud

Il sistema che caratterizza le offerte di pCloud è molto interessante: con il cloud storage a vita, infatti, è possibile accedere a tanto spazio d'archiviazione in cloud, senza costi ricorrenti e senza dover attivare un abbonamento. Ci sono almeno 3 vantaggi che caratterizzano il cloud storage a vita:

non ci sono costi ricorrenti e, quindi, non c'è alcun obbligo di dover pagare, ogni mese oppure ogni anno, per poter accedere al proprio spazio di storage; con il cloud a vita c'è solo una spesa iniziale

e, quindi, non c'è alcun obbligo di dover pagare, ogni mese oppure ogni anno, per poter accedere al proprio spazio di storage; con il cloud a vita c'è solo una spesa iniziale è possibile ampliare in qualsiasi momento il proprio spazio cloud ; con pCloud, infatti, è possibile aggiungere spazio cloud aggiuntivo, acquistandone di nuovo e senza costi ricorrenti, per adattare il servizio alle proprie necessità

; con pCloud, infatti, è possibile aggiungere spazio cloud aggiuntivo, acquistandone di nuovo e senza costi ricorrenti, per adattare il servizio alle proprie necessità ci sono funzionalità avanzate di sicurezza, come la crittografia AES a 256 bit e il backup dei dati su 5 server diversi, di collaborazione, di condivisione e di gestione dei file che rendono ancora più semplice utilizzare il proprio spazio cloud acquistato con pCloud

Attualmente, i piani di pCloud sono disponibili a prezzo scontato:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 10 TB al costo di 1.190 euro

Per scegliere e attivare una delle offerte di pCloud è possibile seguire il link qui di sotto:

