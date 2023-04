3 motivi per scegliere Hostinger come servizio di hosting web a 2,99 euro al mese

Hostinger è uno dei principali provider del settore dei servizi di hosting web, garantendo una gamma ricca di soluzioni con condizioni molto vantaggiose. Con l'offerta in corso, in particolare, è possibile accedere al piano Web Hosting al costo di 2,99 euro al mese, ottenendo 3 mesi gratis aggiuntivi oltre ai 48 mesi previsti dall'abbonamento, con uno sconto del 75% sulla spesa complessiva. Per attivare l'offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Hostinger.

3 motivi per scegliere l'offerta di Hostinger per un nuovo piano di hosting web

La nuova offerta proposta da Hostinger è tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato in questo momento. Ci sono almeno 3 validi motivi per puntare su Hostinger:

il costo ridotto ; come evidenziato in precedenza, l'offerta attuale riduce il costo del piano di hosting a 2,99 euro al mese per un abbonamento di 48 mesi con 3 mesi gratuiti; con queste condizioni, Hostinger non ha rivali sul mercato, risultando una delle opzioni più convenienti per chi ha bisogno di un piano di hosting web

; come evidenziato in precedenza, l'offerta attuale riduce il costo del piano di hosting a per un abbonamento di 48 mesi con 3 mesi gratuiti; con queste condizioni, Hostinger non ha rivali sul mercato, risultando una delle opzioni più convenienti per chi ha bisogno di un piano di hosting web la soddisfazione dei clienti; Hostinger può contare su oltre 1,5 milioni di clienti e ha ottenuto, nel corso del tempo, recensioni positive praticamente ovunque; attualmente, il servizio di Hostinger è "premiato" da un punteggio di 4,6 su 5 su Trustpilot e di 4,8 su 5 su Google; punteggi alti anche su hostadivce (4,5 su 5) e wpbeginner (4,7 su 5)

Hostinger può contare su e ha ottenuto, nel corso del tempo, recensioni positive praticamente ovunque; attualmente, il servizio di Hostinger è "premiato" da un punteggio di 4,6 su 5 su Trustpilot e di 4,8 su 5 su Google; punteggi alti anche su hostadivce (4,5 su 5) e wpbeginner (4,7 su 5) la completezza del servizio; il piano previsto da Hostinger è ricco di funzionalità mettendo a disposizione traffico illimitato, 100 siti web ospitabili, 100 GB di memoria SSD, backup settimanali gratuiti, dominio gratis e molto altro ancora

L'offerta di Hostinger da 2,99 euro al mese è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Accedere alla promozione è semplice. Basta visitare il sito ufficiale del provider e richiedere l'attivazione dell'abbonamento in pochi click.

Da notare che l'offerta di Hostinger è prepagata e, quindi, prevede la fatturazione anticipata. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è la Garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di ottenere un rimborso integrale di quanto speso in caso di insoddisfazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.