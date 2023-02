3 mesi gratis di hosting e sconti fino al 75%? Ecco l'interessante offerta di questo provider

Scegliere un hosting sicuro e performante è la priorità per ogni webmaster che si rispetti. Di contro, queste condizioni sono proposte solo da provider e piani costosi.

Proprio per questo motivo, le promozioni offerte da alcune aziende tra le più importanti del settore vanno prese al volo. In questo senso, la promozione di Hostinger rappresenta un'occasione appetibile per chiunque lavori su dei siti Web.

I piani legati a questo provider infatti, sono attualmente soggetti a sconti del 75%, con alcuni piani che includono anche 3 mesi GRATIS di servizio.

Una promozione che, al di là del lato economico, rende alla portata di tutti un hosting che viene considerato a livello internazionale come una delle migliori piattaforme dell'intero settore.

3 mesi gratis di hosting: la proposta di Hostinger per il piano Premium Web Hosting

Sotto questo punto di vista, il piano Premium Web Hosting rappresenta le condizioni più appetibili. Stiamo parlando di una sottoscrizione ideale per siti personali con volumi nella media (circa 25.000 visite mensili).

Di fatto, lo spazio Web proposto risulta ideale per ospitare fino a 100 siti in un unico posto e include:

100 GB di spazio su memoria SSD ;

; caselle Email gratuite ;

; SSL gratuito ;

; dominio gratis ;

; larghezza banda Illimitata ;

; tutto ciò che serve per far funzionare al meglio WordPress (incluso strumento di Staging );

(incluso strumento di ); builder per il sito Web ;

; database Illimitati.

Il tutto con la qualità che contraddistingue Hostinger, con tanto di assistenza attiva 24 ore su 24 e possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del piano in questione.

Non solo: Hostinger offre anche altri piani, con caratteristiche diverse e che si adattano a diversi tipi di utente.

Che si tratti di un piccolo blog personale o di un grande E-commerce che vende in tutto il mondo, questo provider offre soluzioni specifiche per ogni contesto.

