3 mesi gratis e bonifici gratuiti con conto Start Sella: aprilo ora

Per le persone che cercano una soluzione bancaria completa per gestire in modo efficiente le proprie spese quotidiane, il Conto Banca Sella Start rappresenta una scelta ottimale.

Questo conto non solo offre un canone mensile competitivo, ma comprende anche un'ampia gamma di servizi, fornendo la comodità e l'adattabilità necessarie per gestire efficacemente le finanze personali, anche attraverso la comodità di un'applicazione mobile.

Il canone mensile del Conto Start è di soli 1,50 euro, e per i nuovi clienti è completamente gratuito per i primi tre mesi.

Ci sono una serie di vantaggi, tra cui bonifici online gratuiti all'interno dell'Italia e dello Spazio economico europeo (SEE), oltre a una serie di servizi come pagamenti F24 gratuiti e la funzione "invio denaro", che facilita il cambio di valuta senza interruzioni tra i contatti di Sella.

Conto Start Sella: bonifici gratuiti e canone zero per tre mesi

Quando si tratta di carte bancarie, Sella Start offre una carta di debito gratuita che può essere ottenuta all'apertura di un conto.

Questa carta consente agli utenti di effettuare pagamenti sia di persona che online presso vari esercizi commerciali.

Inoltre, garantisce loro la possibilità di prelevare denaro senza alcuna commissione da qualsiasi bancomat Sella, senza restrizioni sulla frequenza o sull'importo dei prelievi.

Il conto comprende inoltre una serie di funzionalità progettate per facilitare una gestione finanziaria efficiente.

Tra queste caratteristiche c'è un salvadanaio digitale, che funge da mezzo conveniente ed efficiente per risparmiare fondi.

Questo particolare strumento si rivela molto vantaggioso per le persone che cercano di destinare una parte specifica del proprio reddito a impegni futuri o spese impreviste.

Inoltre, il Conto Start include statistiche complete sulla spesa, fornendoti una panoramica dettagliata delle tue transazioni e permettendoti di avere una chiara comprensione di come vengono allocati i tuoi fondi.

Questa preziosa funzionalità ti consente di gestire in modo efficace le tue finanze personali tenendo d'occhio il tuo budget e identificando potenziali opportunità per misure di risparmio sui costi.

Conto Start fornisce una funzionalità aggiuntiva nota come aggregatore di conti, che consente agli utenti di gestire e monitorare comodamente i propri conti da varie banche.

Questa funzione elimina la necessità di accedere a più conti per controllare i saldi disponibili, migliorando così la facilità e il comfort della gestione finanziaria.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.