3 mesi di Infinity+ con Virgin Fibra: approfitta ora

Virgin Fibra offre l'unica proposta per navigare senza limiti in FTTH da casa, con una promozione che include 3 mesi di Infinity+.

La Fibra Pura di Virgin arriva fino a2.5 Giga in download, una velocità 12 volte superiore a una connessione misto rame, mentre la FTTH che arriva a 1 Giga è 5 volte più performante.

Queste due tecnologie sono il massimo per vedere contenuti in streaming oppure per giocare online. Per quanto riguarda la disdetta, non ti costa nulla, mentre il modem è in comodato d’uso gratuito.

Virgin Fibra: fibra FTTH e 3 mesi di Infinity+

Il catalogo nuovo di Virgin non ammette incomprensioni, poiché si capisce subito tutto. Ci sono due offerte principali che sono diverse soltanto per la velocità di connessione, ma la tecnologia è uguale per entrambe.

La tariffa base è entry level e ti dà internet in FTTH senza limiti a casa con velocità fino a 1 Gbps in download.

Il modem è incluso nel prezzo e possiede la tecnologia Wi-Fi 6. In più, avrai anche un abbonamento di 3 mesi gratis di Infinity+. Il prezzo è solo 24,49 euro al mese per 18 mesi, poi diventa 29,49 euro al mese ma rimane così per sempre.

C'è un'altra offerta che ha le stesse caratteristiche della prima, ma la velocità di internet è diversa. In questa offerta arriva fino a 2.5 Gbps in download.

Il prezzo è di 29,49 euro per sempre invece di 30,49 euro. Se sei uno sportivo, puoi scegliere la versione Fibra & Fitness che costa 10 euro in più al mese e ti dà accesso a 2.500 Corsi Virgin Active Revolution.

Se scegli la versione con Fibra ad 1 Gbps, il costo iniziale è di 19,99 euro, mentre per quella a 2.5 Gbps è di 30,99 euro. Inizia a provare l'offerta Virgin. Se non ti piace, puoi disdire senza pagare penalità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.