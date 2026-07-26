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3 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99 euro: ecco la promo di fine luglio 2026

Amazon Music Unlimited è in promo per i nuovi clienti che hanno la possibilità di usare il servizio con un prezzo di 0,99 euro per 3 mesi.
3 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99 euro: ecco la promo di fine luglio 2026
Amazon Music Unlimited è in promo per i nuovi clienti che hanno la possibilità di usare il servizio con un prezzo di 0,99 euro per 3 mesi.
Davide Raia
Pubblicato il 26 lug 2026
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Restano pochi giorni per sfruttare la promo lanciata da Amazon e riservata a tutti i nuovi utenti che intendono provare Amazon Music Unlimtied, servizio per ascoltare musica in streaming che oggi rappresenta la principale alternativa a Spotify.

La promo in questione permette l'accesso al servizio con un costo ridotto a 0,99 euro per 3 mesi (poi 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza). Per attivare l'offerta c'è tempo fino al 31 luglio, alle 17. 

Riscattare la promo è semplice: basta accedere a questa pagina su Amazon e completare una veloce procedura di registrazione. L'offerta potrebbe non essere valida per chi ha già un account Amazon e ha usato il servizio in passato. In questo caso, conviene creare un nuovo account per sfruttare l'offerta.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited 099 euro

Perché provare Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo ricchissimo di contenuti, con oltre 100 milioni di brani e con tanti podcast da ascoltare in streaming, senza alcuna pubblicità.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare l'audio in HD e l'audio spaziale, bonus disponibili senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone dell'abbonamento.

Il servizio è utilizzabile da smartphone, tablet, computer e anche da altri dispositivi, con la possibilità per gli utenti di poter sfruttare un accesso agevolato al catalogo.

La promo in corso rappresenta un'occasione da cogliere al volo: per tutti i nuovi utenti (o per chi crea un nuovo account Amazon) c'è la possibilità di accedere al servizio con un costo di 0,99 euro per 3 mesi.

Terminato il periodo promozionale, senza alcun vincolo, sarà possibile decidere di continuare a utilizzare il servizio con un costo di 10,99 euro al mese.

La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo: l'attivazione, infatti, può essere richiesta entro il 31 luglio, alle 17. 

Prova gratis Amazon Music Unlimited

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