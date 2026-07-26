3 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99 euro: ecco la promo di fine luglio 2026

Restano pochi giorni per sfruttare la promo lanciata da Amazon e riservata a tutti i nuovi utenti che intendono provare Amazon Music Unlimtied, servizio per ascoltare musica in streaming che oggi rappresenta la principale alternativa a Spotify.

La promo in questione permette l'accesso al servizio con un costo ridotto a 0,99 euro per 3 mesi (poi 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza). Per attivare l'offerta c'è tempo fino al 31 luglio, alle 17.

Riscattare la promo è semplice: basta accedere a questa pagina su Amazon e completare una veloce procedura di registrazione. L'offerta potrebbe non essere valida per chi ha già un account Amazon e ha usato il servizio in passato. In questo caso, conviene creare un nuovo account per sfruttare l'offerta.

Perché provare Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo ricchissimo di contenuti, con oltre 100 milioni di brani e con tanti podcast da ascoltare in streaming, senza alcuna pubblicità.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare l'audio in HD e l'audio spaziale, bonus disponibili senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone dell'abbonamento.

Il servizio è utilizzabile da smartphone, tablet, computer e anche da altri dispositivi, con la possibilità per gli utenti di poter sfruttare un accesso agevolato al catalogo.

La promo in corso rappresenta un'occasione da cogliere al volo: per tutti i nuovi utenti (o per chi crea un nuovo account Amazon) c'è la possibilità di accedere al servizio con un costo di 0,99 euro per 3 mesi.

Terminato il periodo promozionale, senza alcun vincolo, sarà possibile decidere di continuare a utilizzare il servizio con un costo di 10,99 euro al mese.

La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo: l'attivazione, infatti, può essere richiesta entro il 31 luglio, alle 17.

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