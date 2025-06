3 film da guardare su Disney+ nell'ultimo weekend di giugno

È arrivato l'ultimo weekend di giugno, tra il caldo infernale e le prime partenze. In questo articolo vi suggeriamo tre film da guardare sulla piattaforma streaming Disney+ per passare il tempo che trascorrerete a casa, ricordandovi che per l'iscrizione alla piattaforma sono sufficienti 5,99 euro (piano Standard con pubblicità), senza vincoli.

FolleMente

Primo appuntamento, a cena a casa di lei. Lei è Lara (Pilar Fogliati), lui è Piero (Edoardo Leo), rispettivamente una restauratrice di mobili 35enne e un insegnante di 50 anni. Il pubblico assiste a cosa accade nella testa di entrambi, i pensieri e i meccanismi misteriosi che portano a questa o a quell'altra decisione. FolleMente è una brillante commedia romantica diretta da Paolo Genovese, disponibile sulla piattaforma streaming dal 6 giugno.

A Real Pain

I cugini Benji (Kieran Culkin) e David (Jesse Eisenberg), ebrei statunitensi, sono pronti a imbarcarsi dal JFK di New York per un viaggio in Polonia, dopo aver pianificato un tour del patrimonio ebraico con la speranza di vedere la casa in cui la loro nonna è cresciuta. Le personalità di Benji e David non possono essere più diverse: il primo è un vagabondo libero, il secondo un uomo di famiglio pragmatico e riservato. Scritto, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, la pellicola A Real Pain è stata premiato con il Premio Oscar per il Miglior attore non protagonista a Kieran Culkin.

A Complete Unknown

Il perfetto sconosciuto è il giovane Robert Allen Zimmerman, che si trasferisce a New York nel 1961 il cantante e chitarrista folk Woody Guthrie, verso cui nutre una profonda ammirazione. Prima di arrivare a New York aveva scelto il suo pseudonimo, che lo avrebbe poi accompagnato per tutta la sua carriera: Bob Dylan. Il biopic con protagonista l'attore Timothée Chalamet ripercorre la svolta elettrica nella carriera del leggendario Bob Dylan.

