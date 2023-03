3 consigli per scegliere una Carta di Credito gratuita e perché conviene puntare su Carta YOU

Scegliere una Carta di Credito gratuita significa valutare tanti elementi diversi che servono per identificare, con precisione, lo strumento di pagamento più adatto alle proprie necessità. Per quanto riguarda le carte gratuite, in particolare, gli elementi da considerare si moltiplicano in quanto l'assenza di costi non è sempre reale e spesso queste carte prevedono limiti e vincoli di vario tipo.

Una delle migliori carte di credito gratis disponibili oggi sul mercato è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, infatti, è realmente gratis in quanto non ha costi fissi (il canone è azzerato) e non prevede commissioni su prelievi e pagamenti. Nello stesso tempo, Carta YOU è disponibile senza l'obbligo di aprire un nuovo conto corrente (che richiederebbe costi aggiuntivi).

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale per inoltrare la richiesta di emissione della carta:

Carta di Credito gratuita: 3 consigli per scegliere la migliore

Per scegliere la migliore Carta di Credito gratuita è necessario:

verificare che non ci siano costi fissi: il canone deve essere azzerato a tempo indeterminato e non ci deve essere l'obbligo di aprire un nuovo conto corrente che potrebbe avere dei costi fissi

il canone deve essere azzerato a tempo indeterminato e non ci deve essere l'obbligo di aprire un nuovo conto corrente che potrebbe avere dei costi fissi analizzare le commissioni sulle operazioni e assicurarsi che non ci siano costi: una carta di credito gratuita deve garantire pagamenti e prelievi senza commissioni, almeno in area Euro o meglio ancora in tutto il mondo

e assicurarsi che non ci siano costi: una carta di credito gratuita deve garantire pagamenti e prelievi senza commissioni, almeno in area Euro o meglio ancora in tutto il mondo verificare i limiti di utilizzo: alcune carte gratuite potrebbero presentare un plafond troppo ridotto per le proprie esigenze e non consentire la possibilità di incremento per il cliente

Perché conviene scegliere Carta YOU come Carta di Credito gratuita

Carta You presenta un gran numero di vantaggi:

utilizza il circuito Mastercard e, quindi, è accettata in tutto il mondo

e, quindi, è accettata in tutto il mondo non ha commissioni su pagamenti e prelievi, anche all'estero

non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente

include una polizza viaggi

consente di pagare le spese a rate invece che a saldo

il plafond viene stabilito da Advanzia Bank dopo l'emissione e può essere incrementato successivamente su richiesta del cliente

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione tramite il sito ufficiale:

