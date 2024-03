3 anni di VPN a 2,08 euro al mese con PrivateVPN (85% di sconto)

Se sei alla ricerca di una VPN per ottenere una maggiore privacy, ti segnaliamo l'offerta in corso sul sito ufficiale di PrivateVPN: al piano annuale vengono aggiunti 24 mesi extra al prezzo di 2,08 euro al mese per un totale di 36 mesi, per effetto dell'85% di sconto.

Con PrivateVPN puoi sbloccare i contenuti delle piattaforme streaming bloccati a causa delle restrizioni geografiche, nascondere le tue attività web da occhi indiscreti (compresi quelli degli hacker), e migliorare l'esperienza di navigazione con una connessione più veloce e nessuna caduta della rete Internet.

PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese per 36 mesi

Alla base del successo di PrivateVPN c'è la semplicità d'uso dell'app VPN. A differenza di altri programmi concorrenti, l'applicazione di PrivateVPN non richiede né conoscenze informatiche pregresse né procedure complicate: per avviare una connessione protetta è sufficiente scaricare l'app e scegliere uno dei tanti server VPN presenti nella lista.

Semplicità che fa rima in questo caso con sicurezza. Le connessioni sono infatti protette da una crittografia 2048-bit di grado militare, ciò consente di ottenere una protezione avanzata contro qualisiasi tipo di minaccia esterna.

Altro elemento di forza è il supporto premium garantito a tutti i clienti. Premium perché non parlerai con un assistente virtuale, ma con tecnici reali pronti a risolvere qualsiasi problema nel giro di pochi minuti.

Infine è importante sottolineare che consente di scegliere fra oltre 200 server VPN displocati in 63 nazioni diverse.

Grazie all'ultima promozione in corso è possibile sottoscrivere un piano VPN della durata di tre anni a 2,08 euro al mese, con un rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

