290€ DI SCONTO sul OnePlus 8T: ora è più che un BEST BUY

Il OnePlus 8T 5G è uno smartphone di alta qualità che offre una serie di caratteristiche interessanti. Con un ampio schermo da 6,55 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, puoi goderti immagini chiare e dettagliate. Il telefono funziona con il sistema operativo OxygenOS basato su Android 11, che offre un'esperienza fluida e personalizzabile. Sotto la scocca, il telefono è alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 865, il che significa che è in grado di gestire facilmente applicazioni e giochi avanzati. La capacità di memoria interna di 128 GB offre spazio sufficiente per le tue app, foto e video.

Questo smartphone supporta la tecnologia 5G, che garantisce una connessione Internet super veloce. Ha anche una porta USB Tipo-C per la ricarica e il supporto per auricolari standard di tipo C. Puoi utilizzare due schede SIM grazie al doppio slot nano-SIM. Nella confezione troverai il OnePlus 8T, un adattatore di alimentazione Warp Charge 65 per una ricarica rapida, un cavo Warp Charge da Tipo C a Tipo C, oltre a una guida rapida. Il telefono è disponibile nel colore argento Lunar Silver.

L'offerta di Amazon sul OnePlus 8T prevede un maxi sconto del 48% per un risparmio totale di ben 290€ per un prezzo finale di 309,00€. Non perdere questa incredibile e vantaggiosa occasione.