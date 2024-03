250€ in buoni Amazon con Crédit Agricole: scopri come richiederli

Crédit Agricole ha lanciato una promozione che fa spalancare gli occhi: fino a 250€ in buoni Amazon per chi apre un nuovo conto. Non è solo la cifra a essere allettante, ma anche la semplicità con cui si può ottenere questo vantaggio.

Apri il tuo conto CLICCANDO QUI!

250€ in buoni Amazon con Crédit Agricole: un’opportunità da cogliere al volo

Vorresti poter gestire le tue finanze senza costi aggiuntivi e con la comodità di un consulente sempre a disposizione? Questo è quello che offre Crédit Agricole con il suo conto corrente, che oltre ai buoni Amazon, include una carta di debito VISA versatile e pratica.

Con questa carta, i pagamenti diventano molto semplici: basta un touch sullo smartphone o lo smartwatch e il gioco è fatto. E se sei un viaggiatore, niente paura! I prelievi sono gratuiti in tutto il mondo.

Sei mai stato in una situazione in cui hai dimenticato il PIN della tua carta? Con Crédit Agricole, puoi recuperarlo facilmente dall’app o dall’home banking. E se vuoi avere un controllo maggiore sulle tue spese, puoi modificare i limiti di spesa e prelievo con pochi tocchi.

E per chi ama condividere gli aspetti positivi, c’è un extra: invita i tuoi amici a unirsi e per ogni nuovo conto aperto tramite il tuo invito, riceverai ulteriori buoni Amazon.

È un modo per far crescere il tuo “tesoretto” e allo stesso tempo offrire ai tuoi amici l’opportunità di scoprire i servizi di una banca moderna e accessibile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Diventa titolare del conto Crédit Agricole e inizia a raccogliere i tuoi 250€ in buoni Amazon. La promozione è valida fino al 28 marzo, quindi affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.