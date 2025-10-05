Nessun risultato. Prova con un altro termine.
24 mesi di tranquillità con Engie: blocca ora la tua tariffa e risparmia sulla bolletta
Blocca il prezzo di luce e gas con Engie per 24 mesi. Scopri Energia PuntoFisso: una tariffa stabile, conveniente e facilissima da attivare online.
Roberta Bonori
Pubblicato il 5 ott 2025
In un periodo in cui i costi dell’energia sembrano cambiare di mese in mese, avere una tariffa stabile è una vera boccata d’ossigeno. Engie propone una soluzione semplice e vantaggiosa per chi vuole dormire sonni tranquilli: si chiama Energia PuntoFisso e ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per ben 24 mesi, proteggendoti da eventuali aumenti futuri.

Attivazione facilissima, tutta online

Con questa offerta, il prezzo dell’energia resta fisso e competitivo:

  • 0,1232 €/kWh per la luce

  • 0,456 €/Smc per il gas

A questi si aggiunge solo un piccolo costo di commercializzazione di 6 euro al mese, davvero contenuto rispetto ai benefici di una tariffa stabile. Per il gas è prevista anche una minima componente variabile pari a 0,00795 €/Smc. Uno dei punti di forza dell’offerta Engie è la semplicità di attivazione. Non serve recarsi in negozio né compilare documenti cartacei: bastano pochi minuti davanti al computer o dallo smartphone per completare tutto. Dopo aver scelto l’offerta sul sito ufficiale, è sufficiente inserire:

  • i dati dell’intestatario del contratto,

  • il codice POD (per la luce) o PDR (per il gas), riportati in bolletta,

  • e le coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti.

Nessuna interruzione di servizio, nessun costo nascosto e nessun intervento tecnico: Engie si occupa di ogni passaggio, garantendo continuità nella fornitura e una transizione senza stress. Bloccare il prezzo ora significa garantirsi un risparmio costante e prevedibile per i prossimi due anni, evitando le sorprese che spesso arrivano con i rincari del mercato energetico. È una scelta di sicurezza economica, ma anche di tranquillità quotidiana. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti Engie solo per un periodo limitato, fino all'8 ottobre.

