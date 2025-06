220 Giga e 5G a meno di 10€: l'offerta Iliad più conveniente di sempre

È iniziata l’estate e stanno per cominciare anche le vacanze. Che si tratti di una giornata al mare o di una settimana in qualche località turistica l’obiettivo è uno solo: rilassarsi. E quale migliore occasione per starsene sulla sdraio in riva al mare, sul divano con l’aria condizionata accesa o sull’amaca in giardino a guardare video in streaming sul cellulare, mandando messaggi e guardando contenuti sui social? Per le tue vacanze approfitta dell’offerta Iliad FLASH 220. A soli 9,99€ al mese avrai 220 Giga di traffico in 5G con minuti e SMS illimitati. Attiva ora l’offerta.

Cosa include l’offerta Iliad FLASH 220

Con 220 Giga di traffico in 5G avrai in ogni momento la possibilità non solo di guardare video, film e serie TV (anche fuori casa usando lo smartphone come hotspot da collegare al notebook o alla TV), ma anche di ascoltare la tua musica preferita durante tutti gli spostamenti. Un’offerta all’insegna della tranquillità e della libertà di navigare, chiamare e inviare SMS.

Inoltre con Iliad FLASH 220 hai anche 13 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi UE con minuti e SMS sempre illimitati. Così che ovunque andrai in vacanza potrai sempre essere raggiungibile, condividere i tuoi momenti più importanti sui social e chiamare amici, genitori e parenti senza alcun tipo di preoccupazione.

Tra i motivi per cui passare a Iliad c’è la trasparenza di un’offerta che non cambia nel tempo. Attivando oggi Iliad FLASH 220 avrai la certezza che il piano tariffario rimarrà sempre lo stesso, senza rimodulazioni, rincari o cambi improvvisi.

Attivando l’offerta Iliad FLASH 220 avrai inoltre la possibilità di ottenere uno sconto di 5€ al mese sulla connessione in fibra ottica per la casa, pagandola 29,99€ al mese (per sempre!) invece di 34,99€. Passare a Iliad conviene, non perdere questa occasione prima che l’offerta non sarà più disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.