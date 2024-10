200€ di buono Amazon con Credem Link: come ottenerlo

Con l'iniziativa "Conto Credem Link ti Premia", Credem Banca offre un buono regalo Amazon da 200€ a chi aprirà un conto corrente online entro il 31 ottobre e utilizzerà il codice promozionale PROMO200. Per ottenere il buono, è necessario aprire il conto tramite questa pagina del sito di Credem e spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito entro il 30 novembre o, in alternativa, accreditare lo stipendio o la pensione sul conto.

Credem Link è un conto corrente digitale a costo zero, con una carta di debito Mastercard gratuita per il primo anno, e include l'accesso a Internet Banking e all'app per gestire il conto da qualsiasi luogo. Inoltre, un team di consulenti Credem è sempre disponibile, sia in filiale che a distanza.

Come ottenere un buono Amazon da 200€ con Credem Link

Per partecipare alla promozione, è necessario innanzitutto aprire un conto Credem Link entro il 31 ottobre inserendo il codice PROMO200 durante la registrazione e attivare i servizi come la carta di debito e l’Internet Banking. Successivamente, dovrai effettuare acquisti per almeno 1.000 euro entro il 30 novembre, oppure accreditare il tuo stipendio o la pensione.

Il buono Amazon, valido solo su amazon.it, verrà inviato tramite email tra il 15 e il 31 gennaio 2025. Per ricevere correttamente il premio, è necessario che il conto sia attivo e l'indirizzo email aggiornato. Il buono può essere riscattato entro 30 giorni dall'invio della mail.

Per aprire il conto Credem Link, è possibile fare richiesta online attraverso il sito di Credem, utilizzando SPID o un documento d’identità valido, e completare il riconoscimento tramite un video selfie.





