200 GB in 5G su rete Vodafone a meno di 10 €/mese: con ho. Mobile è possibile

Con ho. Mobile è possibile sfruttare la rete 5G di Vodafone con una spesa inferiore a 10 euro al mese. Le opzioni sono tante. La più economica è l'offerta che garantisce 100 GB oltre a minuti e SMS illimitati al costo di 5,99 euro al mese. Con appena 1,29 euro in più al mese è possibile aggiungere l'opzione per ottenere l'accesso anche al 5G.

Da segnalare anche un'altra offerta che mette a disposizione 200 GB in 5G oltre a minuti e SMS illimitati. In questo caso, il costo è di 9,99 euro al mese. Tutte le tariffe proposte dall'operatore non hanno vincoli e costi nascosti.

Le offerte sono attivabili da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità. Il costo di attivazione cambia, invece, in base alla modalità di attivazione. Per i nuovi numeri e per chi passa da Iliad e da alcuni virtuali, ad esempio, il costo di attivazione è ridotto a 2,99 euro una tantum. C'è anche la possibilità di richiedere una eSIM.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di ho. Mobile, qui di sotto.

Le offerte ho. Mobile di marzo 2025

Ecco tutte le offerte ho. Mobile da considerare oggi:

100 GB oltre a minuti e SMS illimitati al costo di 5,99 euro al mese ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo

oltre a minuti e SMS illimitati al costo di ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo 150 GB oltre a minuti e SMS illimitati al costo di 6,99 euro al mese ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo

oltre a minuti e SMS illimitati al costo di ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo 200 GB oltre a minuti e SMS illimitati al costo di 8,99 euro al mese ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo

oltre a minuti e SMS illimitati al costo di ; possibilità di aggiungere il 5G al costo di 1,29 euro al mese con l'opzione ho. il Turbo 200 GB in 5G oltre a minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese

Per sfruttare le promozioni in corso basta seguire il link qui di sotto. Le offerte sono attivabili da tutti i nuovi clienti, direttamente dal sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.