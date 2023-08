200 euro di buoni Amazon con conto Credit Agricole

Grazie all'offerta Crédit Agricole aprire un nuovo conto corrente è ancora più conveniente. La scelta del Conto Online dell'istituto consente ai clienti di godere di vari vantaggi.

Ci sono zero commissioni, una carta di debito Visa e la possibilità di accedere a un conto deposito di 12 mesi con un tasso di interesse del 3,5% sul capitale depositato.

Inoltre, Crédit Agricole propone un'offerta allettante, regalando a tutti i nuovi clienti buoni Amazon del valore fino a 200 euro in segno di riconoscenza.

In particolare, la banca concede un bonus di benvenuto di 50 euro all'attivazione del conto, ulteriori 50 euro per l'attivazione del conto deposito e un potenziale bonus di 100 euro per l'utilizzo della carta di debito entro i primi 60 giorni dall'emissione.

Canone zero con conto online di Crédit Agricole, interessi al 3,5% e Buoni Amazon fino a 200 euro

Assicurati di non perdere questa fantastica promozione offerta da Crédit Agricole.

Il Conto Online offre una serie di vantaggi, tra cui una carta di debito Visa senza commissioni per i primi due anni (dopo i quali è prevista una quota annuale di 24 euro) e prelievi gratuiti dai bancomat di Crédit Agricole.

Inoltre, per il primo anno, puoi usufruire di prelievi gratuiti anche da altri sportelli automatici in Italia. La carta è compatibile con le popolari piattaforme di pagamento mobile come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Puoi anche beneficiare di bonifici online gratuiti e dell'accesso a un conto di deposito al tasso di interesse annuo lordo del 3,5% per un investimento di 12 mesi.

Inoltre, per ogni 10.000 euro investiti, riceverai un interesse netto di 239 euro. Non perdere questa opportunità!

Come dicevamo, ecco un'altra offerta promozionale che ti garantisce ​​la possibilità di ricevere fino a 200 euro di buoni Amazon.

Questa offerta include un bonus di benvenuto di 50 euro, ulteriori 50 euro all'apertura di un conto deposito e potenziali 100 euro utilizzando una carta di debito.

Tieni presente che per ogni amico che inviti ad aprire un conto Crédit Agricole, hai la possibilità di ricevere altri 5 euro di buoni Amazon.

Per sfruttare questa promozione, visita il sito ufficiale di Crédit Agricole cliccando sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.