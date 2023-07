2 TB in cloud: come risparmiare 100 euro all'anno con il cloud a vita

Risparmiare sui costi per avere uno spazio cloud sempre disponibile è possibile: la scelta vincente, in questo momento, è rappresentato dal cloud a vita. Si tratta di una soluzione che prevede l'acquisto di uno spazio cloud, con pagamento una tantum e senza i costi ricorrenti degli abbonamenti. Per chi ha bisogno di tanto spazio di storage in cloud, scegliere un piano "lifetime" garantirà un risparmio enorme nel lungo periodo.

Tra i principali provider sul mercato, nel settore del cloud a vita, c'è pCloud che mette a disposizione tre diversi piani lifetime (500 GB, 2 TB e 10 TB) con costi da 199 euro e possibilità di pagamento in 3 rate tramite PayPal. Per accedere all'offerta di pCloud è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Risparmio garantito con il cloud a vita di pCloud

Per chi è in cerca di una soluzione per il cloud a vita c'è pCloud che mette a disposizione i tre piani seguenti:

500 GB a 199 euro

a 199 euro 2 TB a 399 euro

a 399 euro 10 TB a 1.190 euro

C'è sempre la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Le offerte sono attivabili tramite il link qui di sotto.

Per chi sceglie pCloud è possibile ottenere un risparmio notevole: prendiamo il caso dei 2 TB. Un utente che sceglie il cloud a vita può risparmiare 100 euro all'anno a partire dal quinto anno di attivazione. A chiarire le opportunità di risparmio è il confronto tra pCloud e Google One. Per avere 2 TB:

con pCloud è prevista una spesa di 399 euro una tantum

è prevista una spesa di con Google One bisogna spendere 99,99 euro all'anno

Dopo quattro anni, quindi, chi ha scelto pCloud avrà speso la stessa cifra di chi ha scelto Google One (nell'ipotesi che Google non aumenti i prezzi). Dal quinto anno, però, chi ha scelto pCloud potrà risparmiare ben 100 euro all'anno. Nel lungo periodo, quindi, le offerte pCloud garantiranno un risparmio enorme.

