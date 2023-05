2 TB in cloud al prezzo più basso di sempre con l'offerta di Internxt (-80%)

La nuova offerta a tempo illimitato di Internxt cambia le carte in tavola nel settore dei servizi di cloud storage: per tutti i nuovi utenti c'è ora la possibilità di attivare il piano da 2 TB al costo di 21,58 euro invece di 107,88 euro, beneficiando di uno sconto dell'80%. L'offerta riguarda il piano annuale e consente di risparmiare più di 80 euro sulla spesa, senza rinunciare alle caratteristiche del servizio di cloud storage come la possibilità di sfruttare la crittografia per l'archiviazione e la condivisione di file.

Per attivare la promozione è possibile accedere al sito ufficiale di Internxt tramite il link qui di sotto.

2 TB di cloud storage con Internxt in offerta al prezzo più basso di sempre

La promozione lanciata da Internxt è l'occasione giusta per accedere ad un anno di cloud storage a prezzo contenuto, risparmiando decine di euro rispetto alle proposte dei servizi concorrenti (2 TB con Google One, ad esempio, costano 99,99 euro). Scegliere Internxt permette, quindi, di accedere ad un servizio di cloud storage completo e dal rapporto qualità/prezzo al top.

Per tutti gli utenti c'è la crittografia a proteggere i dati, sia per quanto riguarda l'archiviazione che la condivisione. Da notare, inoltre, che Internxt è presente su tutte le piattaforme software, con app dedicate che consentono l'accesso facilitato al proprio spazio di cloud storage. Per attivare il piano da 2 TB di Internxt a 21,58 euro è possibile seguire il link qui di sotto.

L'offerta di Internxt riguarda il piano annuale. Terminato il periodo promozionale sarà possibile:

rinnovare l'abbonamento annuale al prezzo di listino di 107,88 euro

al prezzo di listino di puntare su altre soluzioni in abbonamento (mensile o annuale)

(mensile o annuale) acquistare uno spazio di cloud storage a vita (i 2 TB costano 299 euro)

(i 2 TB costano 299 euro) passare al piano Free che mette a disposizione 10 GB di spazio in cloud senza limitazioni

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.