2 TB di cloud storage al prezzo più basso di sempre: solo 21,58€ con Internxt

L'offerta a tempo limitato di Internxt è l'occasione giusta per attivare un abbonamento per il cloud storage al miglior prezzo. In questo momento, infatti, Internxt propone il piano da 2 TB al prezzo scontato di 21,58 euro per un anno. Si tratta di uno sconto dell'80% rispetto al prezzo standard.

La promozione è davvero conveniente, garantendo un risparmio enorme rispetto ai piani da 2 TB di servizi concorrenti (Google One, Dropbox, OneDrive, iCloud+ partono tutti da almeno 99,99 euro), senza compromessi sulla qualità del servizio che include anche la crittografia dei dati per la massima sicurezza.

Per accedere alla promozione è possibile visitare il sito ufficiale di Internxt, accessibile tramite il link qui di sotto.

Cloud storage da 2 TB con Internxt: ora in offerta a soli 21,58 euro

L'offerta di Internxt è da cogliere al volo. Al costo di appena 21,58 euro per un anno è possibile accedere a 2 TB di cloud storage, senza alcuna limitazione. Il servizio include la crittografia dei dati, per la massima protezione, e la possibilità di accesso al proprio spazio cloud da qualsiasi dispositivo. Rispetto ai servizi concorrenti, il risparmio è di almeno 78 euro.

Al termine della promozione, della durata di un anno, sarà possibile scegliere se continuare o meno ad utilizzare Internxt. In questo caso, per continuare ad avere 2 TB di spazio ci sono tre opzioni:

il piano mensile da 9,99 euro

da il piano annuale da 107,88 euro

da il piano "lifetime" senza costi ricorrenti da 299 euro

Internxt propone anche altri piani di cloud storage, a partire da 20 GB e fino a 10 TB, mettendo a disposizione anche 10 GB gratuiti. Per tutti i dettagli sull'offerta disponibile in questo momento è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

