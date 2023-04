2 TB di cloud storage a vita a 149 euro: è l'offerta a tempo limitato di Internxt

È il momento giusto per puntare su un servizio di cloud storage "a vita". Queste soluzioni prevedono l'acquisto di uno spazio cloud con una spesa iniziale e senza alcun costo ricorrente tipico degli abbonamenti (che prevedono un canone mensile o annuale, in genere). A rendere davvero conveniente la scelta del cloud storage a vita è la nuova promozione di Internxt, vero e proprio punto di riferimento per il cloud storage sicuro.

Per un breve periodo di tempo, infatti, il piano da 2 TB di cloud storage a vita di Internxt è disponibile al 50% di sconto. Grazie a questa promozione, quindi, è possibile acquistare uno spazio cloud da ben 2 TB, a cui accedere da qualsiasi dispositivo e su cui salvare i file beneficiando anche della crittografia, con una spesa di 149 euro invece che di 299 euro. Si tratta di una promozione senza precedenti: in questo modo, il costo si riduce tantissimo, rendendo l'acquisto davvero conveniente.

Per accedere all'offerta è possibile visitare il sito ufficiale di Internxt e selezionare il piano di 2 TB tramite il link qui di sotto.

2 TB di cloud a vita a 149 euro: l'offerta imperdibile proposta da Internxt

La nuova promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, di Internxt è davvero imperdibile. Si tratta di un taglio del 50% sul prezzo di un piano già molto vantaggioso. Grazie all'offerta in corso è possibile accedere ad un piano di cloud storage a vita con 2 TB di spazio e una spesa di appena 149 euro.

Con un servizio di cloud storage in abbonamento come Google One, ad esempio, il piano da 2 TB costa 99 euro all'anno. Scegliendo l'offerta di Internxt, quindi, è possibile rientrare della spesa dopo appena un anno e mezzo. Successivamente, considerando l'assenza di costi ricorrenti, si otterrà un risparmio enorme rispetto alle soluzioni in abbonamento.

Per accedere all'offerta di Internxt è possibile utilizzare il link qui di sotto.

