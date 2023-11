1TB tascabile: l'SSD Samsung portatile è SCONTATISSIMA su Amazon

Il Samsung T7 è un'unità SSD esterna all'avanguardia, offre una velocità di trasferimento eccezionale fino a 1.050 MB/s e risulta essere 9.5 volte più veloce di un tradizionale HDD. Questa incredibile velocità, resa possibile dall'interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps), si traduce in prestazioni di archiviazione straordinariamente veloci, consentendo un accesso rapido e un trasferimento fluido dei dati.

La robusta costruzione del T7 è evidente nella sua scocca in metallo, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una notevole resistenza. La capacità di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza rende questo SSD esterno ideale per l'utilizzo in movimento, fornendo affidabilità e durata nel tempo.

Compatibile con diversi sistemi operativi, il T7 supporta Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive, nonché Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. È importante notare che alcune versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere completamente supportate.

Con una generosa capacità di archiviazione di 1 TB e il rinomato marchio Samsung, il T7 si presenta come una soluzione affidabile e potente per chi cerca un'unità SSD esterna ad alte prestazioni e sicura per soddisfare le esigenze di archiviazione digitale avanzate.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 28%, in occasione delle offerte per la settimana del Black Friday 2023, sull'SSD Samsung da 1TB portatile, proposto al costo finale di 85,99€.