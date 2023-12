1TB di Storage portatile con l'SSD di Samsung al 48% di sconto

L'SSD portatile T7 Shield di Samsung è una soluzione di archiviazione ad alta velocità con un design durevole e una protezione avanzata contro acqua e polvere, garantita dalla certificazione IP65. Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali, con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente, rendendolo fino a 9,5 volte più veloce rispetto ai tradizionali dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2.

La robusta scocca in gomma, resistente agli urti, conferisce all'SSD portatile T7 Shield una notevole resistenza alle cadute, consentendo di sopportare impatti da un'altezza fino a tre metri. Questa caratteristica lo rende un compagno affidabile anche durante gli spostamenti, garantendo la sicurezza dei dati archiviati.

Dotato di due cavi USB inclusi, uno da Tipo C a C e l'altro da Tipo C ad A, l'SSD portatile T7 Shield offre flessibilità di connessione a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questa versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, soddisfacendo le esigenze di diversi utenti.

Con una generosa capacità di archiviazione di 1 TB, l'SSD portatile T7 Shield è in grado di gestire grandi volumi di dati in modo efficiente, fornendo una soluzione affidabile per l'archiviazione di documenti, file multimediali e altro ancora. La sua interfaccia USB 3.2 assicura un trasferimento rapido e agevole dei dati, contribuendo a ottimizzare l'esperienza di archiviazione digitale.

L'SSD di Samsung è scontato, oggi, su Amazon del 48% e viene venduto al prezzo finale di 87,99€.