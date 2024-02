1TB di Storage ovunque ti trovi con l'SSD Samsung portatile al 28% DI SCONTO

Samsung riesce ad offrire sempre dei prodotti di altissima qualità in ogni ambito in cui opera e oggi, su Amazon, è possibile risparmiare il 28% sull'acquisto dell'SSD da 1TB proprio di casa Samsung, venduto al costo totale di 115€.

Maxi sconto su Amazon sull'SSD Portatile Samsung da 1TB

L'unità a stato solido Samsung offre una soluzione avanzata per l'archiviazione digitale, con una capacità di archiviazione di 1 TB che consente di conservare una vasta gamma di dati e file multimediali. Grazie all'interfaccia disco rigido USB 3.0, questa SSD assicura velocità di trasferimento elevate e una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi.

Una caratteristica speciale che distingue questo dispositivo è la crittografia hardware, che garantisce una protezione avanzata dei dati mediante la tecnologia AES 256 bit. Questo assicura che i tuoi file siano al sicuro anche in caso di smarrimento o furto dell'unità.

Con un fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici e un colore Grigio Titanio elegante, questa SSD si integra perfettamente con il tuo setup tecnologico. Inoltre, è progettata per essere durevole, con una scocca in metallo che può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo la protezione dei tuoi dati anche in situazioni difficili.

La velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s rende questa unità 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale, offrendo prestazioni straordinarie per il trasferimento rapido di grandi quantità di dati. L'interfaccia USB 3.2 Gen 2 assicura una connettività rapida e affidabile, con una velocità fino a 10 Gbps, ed è retrocompatibile con versioni precedenti.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 28% sull'SSD Samsung da 1TB portatile che viene venduto al prezzo totale e finale di 115€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.