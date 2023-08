1TB di spazio OVUNQUE vuoi con l'SSD portatile Crucial X8 in offerta!

Velocità e spazio di archiviazione sono il non plus ultra della comodità per la vita di oggi, che si tratti di PC o di altri tipi di dispositivo. Ebbene, grazie a Crucial puoi ottenere entrambe le cose a un prezzo ESAGERATAEMNTE BASSO con unico oggetto, una memoria SSD da 1TB.

Grazie all'offerta di oggi su Amazon, puoi acquistare la memoria esterna SSD Crucial da 1TB a soli 77,99€, con uno sconto ENORME del 47% che ti farà risparmiare ben 68€.

L'SSD veloce e spaziosa per te

Le prestazioni di questo prodotto sono eccellenti: si parla di velocità di lettura incredibili che arrivano fino a 1050 MB al secondo! Ma come potrai sfruttarle? Con una varietà di prodotti veramente ottima, che spazia da PC Windows, Chromebook, Linux e Mac, ma anche dispositivi mobili come iPad Pro e Android, e ovviamente le console di punta Sony e Microsoft.

Anche l'occhio vuole la sua parte, e il design elegante dell'SSD portatile Crucial X8 è un marchio di fabbrica, così come la resistenza del tutto, con il nucleo unibody in alluminio anodizzato che lo fa resistere a cadute fino anche a 2 metri. Per collegarlo ai tuoi dispositivi potrai sfruttare connettori USB-C 3.2 Gen 2 e USB-A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.