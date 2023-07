1Password vi fa provare gratis Teams Starter Pack per 14 giorni

1Password, uno dei password manager più diffusi, consente di provare il piano Teams Starter Pack per 14 giorni. Si tratta di un'offerta pensata per le aziende, che consente di usufruire di specifiche funzionalità di condivisione, oltre a beneficiare di un supporto IT dedicato e di tutti i vantaggi dell'account premium.

1Password offre una piattaforma che garantisce il massimo della sicurezza e supporta le tecnologie più avanzate in ambito di autenticazione.

1Password: un coltellino svizzero per le password

1Password è veramente pieno di funzionalità. Permette innanzitutto di memorizzare velocemente le vostre password, nonché proteggere anche documenti e file importanti di vario tipo. Consente di creare e configurare casseforti per un facile accesso alla famiglia o ai colleghi di lavoro. È inoltre possibile condividere qualsiasi elemento con chiunque, anche con chi non utilizza il password manager.

È possibile farlo in totale sicurezza grazie alla criptazione AES 256-bit di tipo end-to-end, oltre a metodi aggiuntivi per l'accesso all'account, come l'autenticazione a due fattori. Supporta inoltre le passkey, un metodo di autenticazione di nuova generazione che consente di liberarsi delle password. Utilizzando una coppia di chiavi, di cui una pubblica condivisa con il server dell'account, e l'altra privata e conservata nel dispositivo, rende più facile e veloce l'accesso nonché notevolmente più sicuro.

A ciò, 1Password aggiunge anche Watchtower, una funzionalità pensata per monitorare la sicurezza delle vostre credenziali, con suggerimenti per migliorarla. Quando verrete avvisati su una password debole, la notifica includerà un pulsante che vi porterà direttamente alla pagina dove poterla modificare.

La ricerca intelligente vi aiuterà subito a trovare le credenziali che cercate, grazie alla memorizzazione di nomi utente, tag e termini di ricerca utilizzati più spesso.

1Password si aggiorna automaticamente in sottofondo, trasferendo automaticamente tutti i vostri dati da una versione all'altra. Utilizza inoltre un quantitativo memoria significativamente ridotto, senza impattare sulle prestazioni del dispositivo.

Provatelo ora gratuitamente per 14 giorni o sottoscrivete il piano in offerta Teams Starter Pack a 19,95$ (18,07€) al mese.

