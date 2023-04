1Password: password manager sicuro ed economico per tutti

L'utilizzo di un password manager è sicuramente la miglior soluzione se si vuol gestire con più efficacia e in totale sicurezza l'accesso ai propri account, relativi ai siti e ai vari servizi online. Un gestore credenziali permette infatti di avere tutti i dati d'accesso in un solo posto e per tutti i dispositivi, al sicuro da possibili minacce informatiche. Tra quelli disponibili, 1Password è sicuramente uno dei più interessanti, grazie alla possibilità di scegliere tra diversi piani, adatti a utenti singoli, famiglie o imprese, a seconda delle proprie esigenze.

1Password: un password manager flessibile

Il password manager di 1Password offre innanzitutto una privacy totale, garantendo la completa riservatezza dei dati personali, che non verranno condivisi con terze parti, e una crittografia avanzata che fa uso della specifica AES a 256-bit. Oltre a ciò, sono anche presenti delle utili funzionalità, come la modalità viaggio, che permette di rimuovere dai dispositivi i propri dati sensibili quando si attraversano i confini nazionali e di ripristinarne l'accesso con un solo tocco al ritorno, insieme a Watchtower, per gli avvisi relativi ai siti compromessi. Non mancano infine un portafoglio digitale sicuro dove memorizzare le proprie carte, le info bancarie e i dati d'accesso, oltre a un'assistenza sempre presente per ogni evenienza.

Il servizio è compatibile con tutti i sistemi operativi e i browser più diffusi (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Safari, Brave) e offre 4 piani mensili per diversi tipi di necessità:

Individual a 2,65€ + IVA

Families a 4,75€ + IVA

Business a 6,99€ + IVA

Team Starter Pack a 16,95€ + IVA

Tutti offrono la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi, un'estensione browser per il password manager, un alto livello di sicurezza e vari strumenti per la gestione delle credenziali e dell'account. L'offerta per le aziende include anche funzionalità di gestione specifiche e compatibili con altri servizi, come Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling e JumpCloud, nonché un'assistenza dedicata.

Tutti i piani offerti dall'offerta password manager 1Password offrono una prova gratuita di 14 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.