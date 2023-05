1Password: tenete al sicuro le vostre credenziali, oggi a prezzo speciale

Un password manager come 1Password è lo strumento perfetto per amministrare i dati di accesso di tutti i propri account. Uno strumento di questo tipo consente infatti di memorizzare in un solo posto, in totale sicurezza, tutti i propri dati di login, senza correre il rischio che vengano rubati. È quello che offre questo servizio a soli 2,65€ al mese, attualmente l'offerta in promozione con il miglior rapporto qualità/prezzo. Se quindi stavate cercando un software con cui tenere al sicuro i propri account, questa può essere l'occasione giusta per risparmiare!

1Password: tutto il necessario per custodire le proprie credenziali

1Password garantisce la massima protezione delle credenziali, tramite l'uso di crittografia avanzata. Ecco cosa è possibile avere sottoscrivendo l'abbonamento:

Privacy completa: soltanto gli utenti potranno accedere ai propri dati. Questi non vengono in alcun modo memorizzati, monitorati o condivisi con attori di terze parti. Ogni vostra informazione è al sicuro.

Avvisi per violazioni: verrete notificati ogni qual volta un sito in cui siete registrati viene compromesso o la password utilizzata è vulnerabile. Potrete intervenire in tempo, prima che sia troppo tardi.

Portafoglio digitale: un posto sicuro dove memorizzare dati finanziari sensibili, come i numeri delle carte di pagamento, informazioni bancarie e relativi login. Utilizzateli agevolmente da qualsiasi dispositivo.

Modalità viaggio: rimuovete temporaneamente l'accesso ai dati sensibili nei vostri dispositivi quando uscite dai confini nazionali, ripristinandolo con un solo tocco o clic non appena rientrate.

Crittografia avanzata: la sicurezza di 1Password si basa sull'algoritmo di cifratura AES 256-bit, insieme a diverse tecniche aggiuntive per proteggere i dati memorizzati e in transito.

Assistenza sempre presente: gli agenti sono sempre a disposizione e ogni richiesta è gratuita.

Il piano da due anni è ideale per chi possiede un'impresa o un'attività, e permette di proteggere fino a 10 persone, nonché di collegare un numero illimitato di dispositivi. È anche possibile scegliere un piano individuale o per la famiglia. Non siete sicuri di essere soddisfatti? È possibile effettuare una prova gratuita per 14 giorni!

