1Password: il migliore password manager per la tua sicurezza

Hai sempre paura di dimenticare le tue password o, peggio ancora, che queste vengano rubate e finiscano in mano a qualche hacker? Niente paura. Grazie ai servizi come 1Password, potrai stare sempre al sicuro. SI tratta di una piattaforma user-friendly che ti permette di salvare le tue chiavi d’accesso in un luogo sicuro. Nessuno potrà accedervi grazie alla crittografia zero-knowledge, nemmeno 1Password. Inoltre, con l’arrivo delle passkey puoi dire definitivamente addio alle password. Questo sistema permette di accedere ad un’app o un servizio grazie all’autenticazione biometrica (riconoscimento facciale o impronta digitale) o al PIN del tuo smartphone. Oltre al browser, le passkey sono disponibili anche sull’app 1Password per Android e iOS 17 e iPadOS 17.

1Password: un servizio completo per proteggere il tuo mondo virtuale

Il piano Individuale è disponibile al prezzo di 2,99 dollari al mese ti offre 1 GB di spazio di archiviazione gratuita, la compatibilità su ogni dispositivo e la possibilità di installare il password manager su qualsiasi dispositivo tu voglia. Families ti offre inoltre 5 account per condividere 1Password in famiglia e un supporto sempre attivo. Questo piano è disponibile al prezzo di 4,99 dollari al mese. Se hai un’attività commerciale, puoi scegliere il piano dedicato, al prezzo di 7,99 dollari. Avrai un SSO e provisioning automatico, report personalizzati e politiche personalizzabili. Infine, se desideri di più dal tuo password manager, puoi optare per il piano Team al prezzo di 19,95 dollari. Oltre a proteggere fino a 10 utenti, puoi avere il rilevamento del rischio integrato, la condivisione selettiva e il supporto gratuito.

1Password è il servizio perfetto per non doversi più preoccupare della sicurezza dei propri dati. Affidati ai professionisti della sicurezza e scegli uno dei migliori password manager in circolazione. Non è prevista una politica di rimborso, ma prima di sottoscrivere un abbonamento (con fatturazione annuale) puoi provare il servizio gratuitamente per 14 giorni e decidere se continuare oppure no.

