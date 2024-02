187€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A54: OFFERTA FOLLE

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e la linea di smartphone Galaxy offre diverse opzioni per ogni fascia di prezzo. Su eBay, oggi, è presente uno sconto del 36% al quale vanno sommati 15€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un costo finale d'acquisto di 303€.

Offertissima: Samsung Galaxy A54 in doppio sconto

Il Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone Android avanzato e completo, che si distingue per le sue numerose eccellenze. Dotato di un ampio display da 6.4 pollici, con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, offre un'esperienza visiva dettagliata e coinvolgente.

Le funzionalità offerte da questo dispositivo sono all'avanguardia, a partire dal modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, consentendo agli utenti di godere di prestazioni di connettività rapide e affidabili.

Il Samsung Galaxy A54 si distingue per la sua multimedialità, grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel. Questa fotocamera permette di catturare foto di alta qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel, garantendo dettagli nitidi e colori vividi. Inoltre, è in grado di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, offrendo una qualità di riproduzione straordinaria.

Con uno spessore di soli 8.2mm, il Samsung Galaxy A54 è anche notevolmente compatto e leggero, rendendolo comodo da trasportare e maneggiare. Il Samsung Galaxy A54, quindi, si presenta come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone completo e performante, in grado di offrire prestazioni di connettività di alto livello e un'esperienza multimediale coinvolgente.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 36% al quale vanno sommati 15€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un prezzo totale d'acquisto di 303€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.