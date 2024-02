160€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A34: FOLLIA su eBay

Il Samsung Galaxy A34 si presenta come uno smartphone Android di alto livello, particolarmente orientato all'imaging e in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il suo display Touchscreen da 6.6 pollici offre un'esperienza visiva eccezionale, con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, posizionando questo dispositivo al vertice della sua categoria.

Le sue caratteristiche non deludono, con il supporto per la tecnologia 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione su internet veloci ed efficienti, oltre alla connettività Wi-Fi e al GPS integrati.

L'Samsung Galaxy A34 si distingue soprattutto nel campo della multimedialità, grazie alla sua fotocamera da 48 megapixel che consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 8000 x 6000 pixel. Inoltre, offre la possibilità di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, garantendo risultati incredibilmente dettagliati e realistici.

Con uno spessore di soli 8.2mm, questo smartphone è estremamente sottile e compatto, rendendolo non solo potente dal punto di vista delle prestazioni, ma anche estremamente pratico e comodo da utilizzare in qualsiasi situazione. Il Samsung Galaxy A34, dunque, si presenta come un prodotto all'avanguardia e si conferma come un vero e proprio leader nella fascia di mercato in cui opera.

Su eBay, oggi, è presente un mega doppio sconto sul Samsung Galaxy A34: 38% al quale si sommano 10€ tramite coupon (PSPRFEB24) per un prezzo finale di 249€.