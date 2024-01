160€ in meno su iPhone 15 Pro Max: OFFERTISSIMA Amazon

L'iPhone 15 Pro Max rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica, con un design forgiato nel titanio di grado aerospaziale. La robustezza è garantita dal vetro posteriore opaco e dalla parte frontale in Ceramic Shield, rendendolo resistente a schizzi, cadute e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz, assicurando prestazioni grafiche eccellenti. La Dynamic Island visualizza avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on rende la schermata di blocco sempre visibile.

Al cuore dell'iPhone 15 Pro Max c'è il rivoluzionario chip A17 Pro, con una GPU di classe Pro per un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata. La batteria dura tutto il giorno grazie all'efficienza del chip. Il sistema di fotocamere professionali offre sette obiettivi, tra cui una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 5x, consentendo scatti ad altissima risoluzione e zoom nitidi.

Il tasto Azione personalizzabile permette di attivare rapidamente la funzione preferita. Le connessioni da pro includono il connettore USB-C per ricaricare il Mac o l'iPad, compatibile con lo standard USB 3 per trasferimenti dati ultrarapidi. Con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci. In termini di sicurezza, l'iPhone 15 Pro Max offre la possibilità di chiamare i soccorsi via satellite in assenza di campo, e con il Rilevamento incidenti, può chiamare aiuto in caso di gravi incidenti d'auto.

I prodotti Apple non sono soliti ad essere messi in offerta e quando capita bisogna approfittarne: iPhone 15 Pro Max è scontato dell'11% per un costo finale di 1.329€.