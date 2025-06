150GB in 5G: la promo Lycamobile a 5,99€ al mese con 2 mesi free

Se cerchi una tariffa mobile super conveniente, con tanti GB e senza sorprese negative, la nuova offerta 5G Portin 599 di Lycamobile fa al caso tuo: 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati e ben 8GB da usare in roaming UE.

Il tutto a soli 5,99€ al mese. Ma non è finita qui: i primi due rinnovi sono completamente gratuiti, per un risparmio reale sin dall'attivazione. Per approfittarne basta andare sul sito di Lycamobile.

Tutto incluso, zero vincoli: l'offerta Lycamobile pensata per chi vuole libertà e connettività

Con 5G Portin 599, Lycamobile punta a offrire una soluzione concreta per chi ha bisogno di tanta connessione, zero vincoli contrattuali e la tranquillità di una rete solida: grazie all’appoggio sulla rete Vodafone, la copertura 5G è capillare in tutta Italia. E per chi viaggia spesso in Europa, i 8GB in roaming UE inclusi permettono di restare online senza costi extra.

Attivare la promo è semplice: si fa tutto online, senza verifica del credito né obblighi a lungo termine. Dopo l’acquisto della SIM, si gestisce tutto direttamente da smartphone tramite l'app My Lyca Mobile, disponibile per iOS e Android. Qui puoi controllare credito, dati residui, ricariche e ricevere offerte personalizzate.

In sintesi, ecco cosa ottieni:

150GB in 5G + 8GB in UE

Minuti e SMS illimitati

5,99€/mese, con i primi 2 mesi GRATIS

Attivazione facile e nessun vincolo

Copertura Vodafone 5G

Gestione completa da app

Lycamobile offre trasparenza e controllo totale: sai subito quanto spendi e non rischi aumenti imprevisti. Approfittane ora e passa a una rete potente con una delle offerte più vantaggiose del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.