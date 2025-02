150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre con Very Mobile

Fino al 6 marzo i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali e altri MVNO che decidono di passare a Very Mobile possono attivare gratis l'offerta 5G da 150 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per sempre. La promozione in corso include inoltre due mesi extra in omaggio e 10 Giga aggiuntivi in regalo per un anno.

Very Mobile è un gestore telefonico che si appoggia alla rete WindTre, grazie alla quale vanta una copertura del 99,7% sul territorio italiano. Attiva dal 2020, ad oggi nel nostro Paese numerosi clienti che hanno scelto i suoi prezzi concorrenziali rispetto alle altre compagnie telefoniche.

L'offerta 5G di Very Mobile valida fino al 6 marzo

L'offerta di Very Mobile in promozione fino al 6 marzo include 150 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. La tariffa è da intendersi per sempre, dal momento che non subirà rimodulazioni nel corso degli anni.

Come spiegavamo all'inizio, è un'offerta che si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Tiscali, oltre che coloro che provengono da CM Link, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobile, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile Telmekom, Uno Mobile, Vianova e WithU.

Confermiamo inoltre che l'attivazione dell'offerta è gratuita, così come sono gratis anche la SIM e la sua spedizione. Eventualmente, in fase di portabilità è possibile richiedere la eSIM, anche in questo caso senza spese e con in omaggio 10 Giga al mese per 12 mesi, come riportato sul sito ufficiale.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi segnaliamo l'hotspot, mentre per quanto riguarda il roaming si hanno a disposizione 7,6 Giga per navigare nei Paesi appartenenti all'Unione europea. Insieme poi ai Giga dedicati in roaming, si possono utilizzare i minuti e gli SMS illimitati dell'offerta, gli stessi cioè che vengono usati nel nostro Paese.

