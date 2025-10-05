150 GB, minuti e SMS illimitati: l'offerta di Iliad è eccezionale

Vuoi fare incetta di GB senza spendere ogni mese cifre esose? Iliad potrebbe fare al caso tuo. Una delle sue promo del momento è Giga 150, che mette a disposizione 150 GB, minuti e SMS illimitati al prezzo di 7,99€ al mese.

Una caratteristica peculiare di Iliad è che le offerte non cambiano nel tempo, e non ci sono vincoli nè costi nascosti. Vediamo nel dettaglio i servizi garantiti nella promozione dell'operatore francese.

Le caratteristiche dell'offerta di Iliad

I 150 GB di Iliad sono in 4G/4G+: superati, previo espresso consenso dell'utente, si continua a navigare a 0,90€/100 MB. Oltre a questo, sono inclusi 11 GB dedicati in roaming Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Nell'offerta di Iiad ci sono anche alcuni servizi extra, come hotspot, nessun scatto alla risposta, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. Da menzionare che l'attivazione, semplice e veloce, ha un costo di 9,99€ una tantum.

Insomma, se stai cercando una promozione che garantisca tanti GB per navigare online, minuti illimitati, GB roaming in Europa e molto altro al prezzo di 7,99€ al mese per sempre. Per approfittarne basta andare sul sito di Iliad.

