150 GB in 5G e roaming UE: l’offerta ideale per chi parte per le vacanze

L’estate sta arrivando e anche il momento di partire per andare al mare o per un viaggio all’estero, magari in una capitale europea. Per viaggiare in Italia e all’estero senza alcun tipo di preoccupazione o limitazione, c’è l’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile. A soli 5,99€ al mese, infatti, include 150 GB di traffico, minuti e SMS illimitati, il 5G e anche 8 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi UE. L’attivazione dell’offerta è completamente online sul sito ufficiale di Lyca Mobile con la possibilità di richiedere anche l’eSIM.

L’offerta top per l’estate

Con 5G Portin 599 di Lyca Mobile ogni spostamento in Italia e in Europa è una vera occasione di divertimento e relax. Niente più preoccupazioni sul roaming o i costi nascosti per chiamare, utilizzare le app e i social o mandare messaggi dall’estero. Anche dal punto di vista della sicurezza, avere una connessione dati sulla propria linea mobile significa non dover ricorrere a Wi-Fi pubblici potenzialmente insicuri.

L’offerta di Lyca Mobile è particolarmente interessante e conveniente non solo perché mette a disposizione minuti e SMS illimitati sia in Italia che nei Paesi UE, ma anche perché include la connettività 5G. Lyca Mobile è un operatore virtuale che si appoggia sia per il 4G che per il 5G sulla rete Vodafone, assicurando una copertura costante e capillare in ogni località.

Nei 5,99€ al mese sono inclusi anche i costi di attivazione e la spedizione della SIM. Inoltre, i primi due rinnovi dell’offerta sono completamente gratuiti: attivando ora l’offerta si avranno due mesi di utilizzo gratis aumentando ulteriormente la convenienza durante i primi mesi di quest’estate.

Collegati alla pagina dedicata all’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile per completare l’acquisto della SIM (o eSIM) prepagata a soli 5,99€ al mese e prepararti al meglio per le tue prossime vacanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.